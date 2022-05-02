Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» признался, что отстранение российских команд и национальной сборной от участия в еврокубках ударит по всему отечественному футболу.

«Это сильный дар по российскому футболу. Это было ожидаемо и теперь в нынешних условиях надо думать, что нам делать дальше», — сказал Булыкин.

Ранее известный футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что в сезоне-2023/24 команда будет допущена к международным соревнованиям.