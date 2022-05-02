Сколько клубов из России примут участие в еврокубках в сезоне 2023/24, если отменят бан

После того, как УЕФА решил, что за сезон 2022/23 Россия получит всего лишь 4.333 балла в таблицу коэффициентов УЕФА, наш рейтинг резко обвалится – в лучшем случае наши клубы смогут претендовать на один клуб в Лиге чемпионов (он начнёт со второго квалификационного раунда) и три - в Лиге конференций УЕФА. При этом ни одной команды в Лиге Европы от России не будет. Но и этот вариант будет возможен лишь в том случае, если запрет на участие не будет продлён на новый сезон.

Что касается места в таблице коэффициентов УЕФА, то оно скорее всего будет не выше 23-го, но не ниже 27-го.

Стоит отметить, что прибавить 4.333 балла было принято исходя из того, что за последние пять лет это значение для России было наименьшим в суммарном годовом рейтинге.