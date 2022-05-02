Ветеран «Спартака» - о санкциях к России: «УЕФА - сволочи, нам на них плевать!»

Экс-вратарь столичного «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на санкции в отношении российского футбола. Ранее стало известно, что УЕФА принял решение отстранить сборную России от Лиги наций, молодежную команду страны от Евро, а клубы от еврокубков.

«Сволочи! Но русских не сломать. Россия все равно достигнет успеха. Как бы в УЕФА нас не гнобили, нам на них плевать!», - приводит слова ветерана Sport24.

Ранее свое возмущение по этому поводу выразил член исполкома РФС Михаил Гершкович. Он назван решение УЕФА «беспределом».