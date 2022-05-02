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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Беспредел»: в РФС отреагировали на санкции УЕФА к российскому футболу

02 Мая 2022 • 20:32 Комментировать

В РФС отреагировали на решение УЕФА отстранить российскую сборную и клубы Премьер-лиги от участия в европейских турнирах на сезон-2022/2023. Об этом высказался член исполкома союза Михаил Гершкович.

В интервью «Спорт-экспрессу» Гершкович заявил, что решение УЕФА является не санкциями, а настоящим беспределом. По его мнению, в этом решении нет ничего из области юриспруденции, а сплошная политическая подоплека.

Напомним, что российские команды отстранены от участия в еврокубках, а сборная страны не выступит в розыгрыше Лиги наций.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Михаил Гершкович
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