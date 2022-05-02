«Беспредел»: в РФС отреагировали на санкции УЕФА к российскому футболу

В РФС отреагировали на решение УЕФА отстранить российскую сборную и клубы Премьер-лиги от участия в европейских турнирах на сезон-2022/2023. Об этом высказался член исполкома союза Михаил Гершкович.

В интервью «Спорт-экспрессу» Гершкович заявил, что решение УЕФА является не санкциями, а настоящим беспределом. По его мнению, в этом решении нет ничего из области юриспруденции, а сплошная политическая подоплека.

Напомним, что российские команды отстранены от участия в еврокубках, а сборная страны не выступит в розыгрыше Лиги наций.