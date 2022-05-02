Колосков назвал «нечистью» тех, кто отстранил Россию от еврокубков и Лиги наций

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на отстранение российских клубов от еврокубков на сезон 2022/2023.

Колосков назвал это решение ожидаемым, хотя признался, что после слов главы УЕФА Александера Чеферина о том, что футболисты не виноваты в текущей ситуации, был какой-то оптимизм и ожидание лучшего результата.

Колосков считает, что в отношении России выступил коллективный орган, где доминируют недоброжелатели: «В исполкоме большинство недоброжелательных к нам представителей: скандинавы, англосаксы и прочая нечисть», – подытожил в интервью РИА Новости почётный президент РФС.

Напомним, что сегодня, 2 мая, УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках на сезон 2022/23, также сборная России не примет участие в Лиге наций УЕФА 2022/23.