Левников сравнил зарплату судей в России с Англией, Испанией и Германией

Бывший российский футбольный арбитр Николай Левников сравнил зарплаты судей, работающих на матчах в России и Англии.

Левников отметил, что зарплата отечественных судей составляет 30 тысяч рублей в месяц, добавкой к ней является обслуживание игр, где за каждый матч сверху идут ещё 115 тысяч рублей. Что касается ФНЛ и ФНЛ-2, то там нет базового оклада, арбитры получают лишь сдельную оплату – до 30 тысяч рублей.

В Англии оклад судей в месяц составляет около 1,1 млн рублей, а также имеется довольно широкая система бонусов.

В Испании нет окладов, там за матч арбитр получает около 370 тысяч рублей, в Германии – 333 тысячи, заявил Левников в эфире телеканала «Матч ТВ».

Все суммы в материале переведены в рубли согласно курсам ЦБ РФ на 2 мая 2022 года.