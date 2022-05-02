Женская сборная России отстранена от участия на чемпионате Европы 2022

УЕФА официально объявил о решении отстранить женскую сборную России по футболу от участия на чемпионате Европы 2022 года. Вместо России на турнире выступит сборная Португалии.

В ходе сегодняшнего заседания исполкома УЕФА также было принято решение отстранить мужскую сборную России от розыгрыша Лиги наций сезона-2022/23. Вдобавок к этому, организация отклонила заявку РФС по проведению Евро-2028 и 2032.

Ранее по результатам жеребьёвки женская сборная России должна была выступить на чемпионате Европы 2022 года в одно группе с такими командами, как Нидерланды, Швеция и Швейцария. Теперь же место российских спортсменок займут женщины из Португалии.