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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

УЕФА: «Заявка РФС по проведение Евро-2028 и 2032 является неприемлемой»

02 Мая 2022 • 19:47 Комментировать

УЕФА заявил, что заявка Российского футбольного союза по проведению Евро 2028 и 2032 не соответствует требуемым стандартам. Ранее президент организации Александр Чеферин не исключил вероятность проведения этих турниров на территории России.

Сегодня УЕФА также принял решение отстранить российские клубы от еврокубков в следующем сезоне. Более того, сборная России не сможет принять участие в следующем розыгрыше Лиги наций.

Отмечается, что женская сборная России также не сможет принять участие в чемпионате Европы 2022 года. Их заменит сборная Португалии, которая ранее не смогла попасть на турнир.

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