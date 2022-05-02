Александр Кержаков: «Не важно, как будут играть конкуренты, важно, как мы будем играть»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».

- В матчах с прямыми конкурентами в раздевалке нужны какие-то особенные слова, или достаточно одного?

- Нам вообще не нужны дополнительные слова в раздевалке. Я говорил с самого начала чемпионата. Для нас это первый сезон в Премьер-лиге, поэтому здесь без слов все понятно.

- Интересует изменение по составу. Сегодня нет Нигматуллина, Елдошева. Что с ними?

- У Нигматуллина и Елдошева травмы.

- Это после «Локомотива»?

- Да, да.

- Почему выбор пал сегодня на Гойло, а не на Анисимова?

- У нас есть тренер вратарей, это его выбор в том числе.

- То, что известны результаты ваших конкурентов, уже в этом матче для вашей команды это плюс?

- Мы не обращаем на это внимание. У нас есть задачи, цели, всё зависит от нас самих, поэтому не важно, как будут играть конкуренты, важно, как мы будем играть.

- То, какие результаты у «Арсенала» в последнее время, не влияет на выбор вашей тактики или начала матча, как «Нижний Новгород» будет действовать?

- Не результаты команды точно.

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- Какой вы сегодня ожидаете игры?

- Очень сложной, как и любая для нас игра.