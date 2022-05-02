Божович: «Для нас эта игра самая важная в этом году»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с «Нижним Новгородом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Несмотря на последние неудачные результаты, мы смотрели фотоотчет с тренировки, там много улыбок, хорошее настроение. Команда сейчас как-то абстрагируется от того, что происходило в прошлых матчах?

- Нам больше некуда деваться, так что для нас эта игра самая важная в этом году. Нам очень нужны очки. Я думаю, мы все это понимаем, думаю, что хорошо тренировались на этой неделе и готовы к этой игре.

- Победа в первом круге может быть подмогой для этого матча, что-то из того матча можно взять для сегодняшнего?

- Это каждый раз что-то другое, поэтому футбол интересный, потому что никогда нельзя повторить игру. Сегодня будет вообще наверняка что-то другое. «Нижний» - команда, которая очень непростая, так что нам будет трудно, но мы это понимаем. Надеюсь, что все это понимаем и готовимся к игре.

- Интересно, несмотря на то, что у Деспотовича не все получается по результативности, он по-прежнему в стартовом составе. Почему не Панченко, почему не Марков или Луценко?

- Потому что Деспотович - очень хороший игрок, и мы ждем от него результативных действий. Надеемся, что сегодня он это и сделает.