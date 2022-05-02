Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал чемпионство питерского «Зенита».

- Это странный чемпионат. Конечно, первое место всегда важно, но ты не знаешь, будут в следующем сезоне у российских клубов еврокубки или нет. Каждый год приходится говорить про «Зенит» то же самое. Ему нужно что-то большее в Европе. Да, неизвестно, будет ли у него Лига чемпионов в новом сезоне, но в этом сезоне мы видели, что питерцы имели большие шансы против «Ювентуса», но сыграли с ним плохо. Может, больше никогда с «Ювентусом» не будет так легко, как прошлой осенью.