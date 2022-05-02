Увереннее, чем «Зенит»: рейтинг команд, ранее добившихся успеха в сезоне 2021/22

Завершающийся сезон 2021/22 не порадовал поклонников футбола обилием чемпионских интриг. Так, за три тура до конца в России оформил свой очередной титул «Зенит». А в этой статье мы представляем рейтинг команд, которые успели прийти к чемпионству ранее петербуржцев.

8-е место: «Бавария» (чемпион Германии 2021/22 за 3 тура до финиша)

Учитывая тотальные проблемы конкурентов, можно сказать, что мюнхенцы чересчур долго играли в кошки-мышки. Разрывая до поры до времени конкурентов на международной арене, в Бундеслиге команда Юлиана Нагельсманна иногда позволяла себе откровенно «отдохнуть»: пропустить 4 за тайм в Бохуме, оконфузиться поражением в Аугсбурге или скатать ряд невзрачных и скупых на голы ничьих. Одним словом, баварские «лентяи» вполне могли отдалить решение вопроса с титулом на более поздний срок, однако в 31-м туре у них в расписании значился домашний матч с главными соперниками из Дортмунда. А после разочаровывающего вылета из ЛЧ «Баварии» было крайне необходимо как можно быстрее потешить своё уязвлённое самолюбие. Одержав победу над «Боруссией», 23 апреля мюнхенцы установили рекорд среди всех представителей топ-лиг – ещё никому до этого не удавалось становиться чемпионом своей страны 10 лет подряд. Предыдущее лучшее достижение (9 сезонов) принадлежало туринскому «Ювентусу».

7-е место: «Пари Сен-Жермен» (чемпион Франции 2021/22 за 4 тура до финиша)

Один из богатейших клубов мира не захотел становиться посмешищем второй год подряд у себя во Франции (в прошлом сезоне парижане умудрились пропустить вперёд скромных «догов» из Лилля) и в этот раз не оставил своим конкурентам никаких шансов. Для заблаговременного триумфа коллективу Маурисио Почеттино не понадобилось даже толком интегрировать в состав своего суперзвёздного новобранца Лео Месси, который отметился в этом сезоне очень скромной по своим меркам статистикой: 4 мяча и 13 передач в 23 матчах Лиги 1. Среди конкурентов «ПСЖ» в этот раз достойных выскочек не оказалось: разобранный «Лилль» сделал ставку на ЛЧ, «Монако» провалил старт чемпионата, а «Лион» провалил сезон в целом. Впрочем, отметить победой завоевание трофея у парижан не получилось – на 88-й минуте команда пропустила ответный мяч от футболистов «Ланса», и чемпионский матч закончился со счётом 1:1.

6-е место: «Ференцварош» (чемпион Венгрии 2021/22 за 4 тура до финиша)

Да-да, коллектив Станислава Черчесова чуть ли не единственный из всего этого списка, за чемпионскую судьбу которого пришлось всерьёз переживать его болельщикам в разгар сезона. Встав у руля команды этой зимой, российский специалист начал с двух поражений в трёх матчах, после чего «Фроди» даже временно откатились на 2-е место в турнирной таблице. Но недаром «Ференцварош» является многолетним гегемоном у себя в стране. В прошлом году команда из Будапешта привезла своему главному преследователю полновесную двадцатку в итоговой таблице. Не стала затягивать до последнего она и в этот раз, выдав на финишной прямой беспроигрышную серию из 10 матчей.

5-е место: «Слован» (чемпион Словакии 2021/22 за 4 тура до финиша)

Ну где-то же на просторах рунета должно быть отмечено впечатляющее достижение словацкого чемпиона?! Обзаведясь в 2019 году самым вместительным стадионом в стране, столичные футболисты ещё ни разу не позволяли никому праздновать чемпионство за его пределами. Сыграв 15 апреля вничью со своим главным преследователем «Ружомбероком» (с тем самым «Ружомбероком», с которым московские «армейцы» играли в квалификации ЛЧ 2006 года), «Слован» за 4 тура до окончания сезона стал национальным чемпионом Словакии. Для самого успешного клуба страны этот титул стал 28-м в истории и четвертым подряд.

4-место: «Цюрих» (чемпион Швейцарии 2021/22 за 4 тура до финиша)

В эти выходные нападающий «Базеля» Фёдор Чалов, увы, в очередной раз не появился на поле. Вместо этого российский нападающий прямо со скамейки запасных имел возможность наблюдать за тем, как футболисты «Цюриха» сразу после финального свистка празднуют завоевание 13-го титула в истории клуба, благодаря выездной победе над главным конкурентом со счётом 2:0. Примечательно, что прошлый розыгрыш швейцарской Суперлиги «Цюрих» закончил в непосредственной близости от зоны вылета, а чемпионом тогда за 7 (!) туров до финиша стал столичный «Янг Бойз», который в итоговой таблице привёз своему ближайшему преследователю невероятные 29 очков.

3-е место: «Трабзонспор» (чемпион Турции 2021/22 за 3 тура до финиша)

Если бы в середине февраля вы посмотрели в таблицу турецкой Суперлиги, наверняка вы задержали бы свой взгляд: лучший из топ-клубов «Фенербахче» отстаёт от лидера на 20 очков, а великий «Галатасарай» и вовсе находится в 3 баллах от зоны вылета! Но таковы реалии – несмотря на весь свой глянец и наличие большого числа известных имён в лиге, клубный футбол в Турции пребывает в глубоком кризисе. Это находит своё отражение и в таблице коэффициентов УЕФА, в которой страна занимает сейчас скромное 20-е место. Местные клубы-гранды в огромных долгах и больше озабочены решением вопросов своего финансового благополучия, нежели спортивными достижениями. На безрыбье этого сезона лучше всего удалось проявить себя клубу из Трабзона, который бессменно лидировал в чемпионате, начиная с 9-го тура, а к середине марта его преимущество над ближайшим конкурентом стало подавляющим. Команда стала чемпионом за 3 тура до финиша сезона, несмотря на всего одну победу в последних 6 матчах. Для «Трабзонспора» этот титул стал седьмым в истории. Впервые за 12 лет чемпионом Турции стал клуб не из Стамбула.

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2-е место: «Реал» (чемпион Испании 2021/22 за 4 тура до финиша)

«Галактикос» добились своего самого уверенного триумфа с сезона 1989/90, когда они также завоевали титул чемпиона Испании за 4 тура до конца. Можно сколько угодно говорить, что в условиях глубокого кризиса своего единственного конкурента мадридцы не совершили ничего выдающегося. Но это не так. Испанский клубный футбол всё ещё с запасом второй в мире, что в очередной раз нашло своё отражение на международной арене (простим разовую слабость прекрасной «Барсе», у которой ещё в ЛЧ всё пошло наперекосяк). Снова огромное количество местных клубов добралось до евровесны, а в таблице коэффициентов Ла Лига по-прежнему в два раза ближе к лидирующей АПЛ, чем к Серии А и Бундеслиге. Так что это чемпионство «Реала» – самодостаточное и выдающееся достижение, а то, что оно было добыто настолько заблаговременно, не может не вызывать восхищение непредвзятого наблюдателя. Особенно на фоне гениального сезона лидера «сливочных» Карима Бензема.

1-е место: «РБ Зальцбург» (чемпион Австрии 2021/22 за 4 тура до финиша)

Пусть никого не смущает «всего лишь» 11-очковый отрыв «Зальцбурга» от второго места за 3 тура до финиша. Всё это – причуды популярной в Европе системы с так называемым дополнительным чемпионским раундом, перед стартом которого очковый запас команд делится надвое. Что касается гладкого двухкругового сезона, то его «Ред Булл» выиграл с огромным отрывом, привезя за 22 тура ближайшим преследователям из Граца аж 18 очков. Примечательно, что своё единственное поражение на решающей стадии (всё от того же «Штурма») команда молодого немецкого специалиста Маттиаса Яйсле потерпела уже после того, как официально оформила титул. Как и в случае с испанским чемпионатом, здесь мы также вынуждены держать в уме… уровень чемпионата. Да-да, австрийская Бундеслига сейчас хороша как никогда, потому и занимает почётное 8-е место в самом объективном на сегодняшний день рейтинге – таблице коэффициентов УЕФА. «Зальцбург» девятый раз подряд стал чемпионом страны, а лучший форвард команды и всего турнира молодой немец Карим Адейеми этим летом за 35 млн евро перейдёт в дортмундскую «Боруссию».

Игорь КАСИМОВ