Булыкин прокомментировал заявление Сёмина о том, что он способен остановить «Зенит»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слова 74-летнего специалиста Юрия Сёмина о том, что его возвращение на тренерский мостик способно прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ.

Экс-железнодорожник считает, что в данной ситуации гораздо больше зависит от клуба, нежели от тренера.

«На успех влияют уровень игроков, бюджет, передряги, если они есть. Всё должно работать в одном ключе. Главное — грамотные специалисты в команде», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Также бывший нападающий отметил, что был бы не против возвращения Сёмина в «Локомотив», однако всё будет зависеть от желания руководства клуба, а также от готовности самого специалиста работать в таком интенсивном темпе.