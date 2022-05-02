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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин прокомментировал заявление Сёмина о том, что он способен остановить «Зенит»

02 Мая 2022 • 16:10 Комментировать (1)
Арсенал Тула
...
Нижний Новгород
Через 1 ч. 19 мин.

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слова 74-летнего специалиста Юрия Сёмина о том, что его возвращение на тренерский мостик способно прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ.

Экс-железнодорожник считает, что в данной ситуации гораздо больше зависит от клуба, нежели от тренера.

«На успех влияют уровень игроков, бюджет, передряги, если они есть. Всё должно работать в одном ключе. Главное — грамотные специалисты в команде», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Также бывший нападающий отметил, что был бы не против возвращения Сёмина в «Локомотив», однако всё будет зависеть от желания руководства клуба, а также от готовности самого специалиста работать в таком интенсивном темпе.   

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Юрий Сёмин Дмитрий Булыкин
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