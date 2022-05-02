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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший нападающий «Анжи» Лахиялов восхитился результативностью Агаларова

02 Мая 2022 • 15:55 Комментировать
Уфа
...
Ростов
08.05 14:00

Бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов поделился мнением об игре форварда «Уфы» Гамида Агаларова в нынешнем сезоне РПЛ.

Экс-футболист похвалил Агаларова, заявив, что никто не ожидал от него такой высокой результативности.

Напомним, в текущем сезоне РПЛ на счету 21-летнего нападающего 18 забитых мячей. По этому показателю он с большим отрывом лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата, опережая ближайшего преследователя Дмитрия Полоза из «Ростова» на пять голов.

«Самое удивительное, что «Уфа» ведёт борьбу за выживание, а Гамид продолжает забивать и забивать. Надеюсь, его усилия не пройдут даром, и он поможет своей команде остаться в РПЛ», — приводит слова Лахиялова «РБ Спорт».

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Шамиль Лахиялов Уфа Гамид Агаларов
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