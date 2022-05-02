Бывший вратарь «Зенита» назвал лучших игроков РПЛ

Бывший вратарь «Зенита» и сборной Армении Роман Березовский поделился мнением о лучших игроках нынешнего сезона РПЛ.

Экс-футболист отметил полузащитника «Зенита» Клаудиньо, а также хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа и игрока «Динамо» Арсена Захаряна.

«Клаудиньо внёс большой вклад в чемпионство «Зенита», был виден потенциал и уровень этого футболиста. Помимо него, лучшими были Нобоа и Захарян», — приводит слова Березовского Metaratings.

В текущем сезоне 25-летний бразилец провёл в составе «Зенита» 29 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал пять результативных передач. На счету 37-летнего Нобоа девять голов в 26 встречах, а 18-летний Захарян отличился шестью мячами в 29 матчах.