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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший вратарь «Зенита» назвал лучших игроков РПЛ

02 Мая 2022 • 15:28 Комментировать
Арсенал Тула
...
Нижний Новгород
Через 3 ч. 13 мин.

Бывший вратарь «Зенита» и сборной Армении Роман Березовский поделился мнением о лучших игроках нынешнего сезона РПЛ.

Экс-футболист отметил полузащитника «Зенита» Клаудиньо, а также хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа и игрока «Динамо» Арсена Захаряна.  

«Клаудиньо внёс большой вклад в чемпионство «Зенита», был виден потенциал и уровень этого футболиста. Помимо него, лучшими были Нобоа и Захарян», — приводит слова Березовского Metaratings.

В текущем сезоне 25-летний бразилец провёл в составе «Зенита» 29 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал пять результативных передач. На счету 37-летнего Нобоа девять голов в 26 встречах, а 18-летний Захарян отличился шестью мячами в 29 матчах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Нобоа Роман Березовский Арсен Захарян Клаудиньо
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