Газизов: «У «Уфы» всё нормально с финансами»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил нынешнее финансовое положение клуба.

«В финансовом плане у нас всё нормально. Может что-то измениться? Давайте подождём, хорошо?», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Напомним, после матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1) Газизов заявил, что если «Уфа» вылетит в ФНЛ по итогам нынешнего сезона, то может прекратить своё существование.

За три тура до конца чемпионата уфимцы находятся в зоне вылета, занимая предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от зоны стыковых матчей составляет четыре очка. В оставшихся матчах подопечным Алексея Стукалова предстоит встретиться с «Ростовом», «Арсеналом» и «Рубином».