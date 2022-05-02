Федотов поддержал Салихову в критике Мешкова

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал критику супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой в адрес арбитра Виталия Мешкова.

Федотов согласился со словами Заремы о том, что все спорные судейские решения должны объясняться после матчей. Однако считает, что этим должны заниматься не сами судьи, а специальные представители.

«Даже если «красно-белые» ничего не написали, то по протоколу судьи были обязаны объяснить свои решения в матче «Ростов» — «Спартак». Об этом писали СМИ! Об этом писал и я! Но если они рассмотрели, то почему ничего не объяснили?», — приводит слова Федотова Sport24.

Бывший арбитр согласился с тем, что Виталий Мешков, прибегнув к помощи системы ВАР, по-разному расценил похожие эпизоды в матчах «Спартака» и ЦСКА, и по ним должно последовать объяснение.