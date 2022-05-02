Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Ахматом» и концовке сезона для армейского клуба.

- Армейцы провели очередной невзрачный матч и проиграли. Вас удивляют такие колебания в игре ЦСКА?

- Неприятно, что игры у команды не было. Я не видел, за счет чего армейцы могут выиграть этот матч. И сзади были проблемы, и впереди ничего не создавалась. Замены тоже не помогали. У команды наступил физический спад. Когда ты работаешь только на разрушение, то когда мяч к тебе попадает, голова не переключается на созидание.

- Что делать в этой ситуации?

- Осталось три матча в чемпионате, надо как-то собираться и выходить из этого состояния. Мне вчера даже показалось, что на лицах ребят было написано безразличие. У них глаза не горели. Может, они сами не понимают, что творится в команде. Когда они пропустили, не было видно желания быстро отыграться. И такое я наблюдаю на протяжении уже нескольких матчей.

- Это удивительно, ведь если бы ЦСКА выиграл, то сократил бы отставание от «Динамо» до двух очков. А это борьба за серебряные медали.

- Они же знали, что «Динамо» проиграло, и мобилизация должна была быть двойная. Тут должно появляться желание участвовать в борьбе за серебро, потому что все рядом. Но мы не увидели ни игры, ни счета. Конечно, я разочарован.

- Легионеры снова провели слабый матч. У вас есть особые надежды на них в конце сезона?

- У них был эмоциональный всплеск, когда они пришли в новую команду. Им надо было доказывать, что они хорошие футболисты. Плюс игра пошла. Получился результат. А победы всегда улучшают эмоциональный фон. Но потом пошел спад. Не только у легионеров, но и у всей команды. Если бы трое ребят выпадало, то можно было бы говорить, что они не готовы, а тут вся команда без движения. А вчера мы что увидели?

- Что?

- Получает мяч Бийол или Дивеев и под них никто в средней линии не открывается. Все стоят, смотрят друг на друга и руками показывают, куда надо отдать мяч. Люди просто уставшие и у них нет желания работать на созидание. По принципу: лишь бы мяч не мне отпасовали. Плюс, как мне кажется, Березуцкий перечудил с составом. Мухин справа в защите мне непонятен. Как и Языджи в роли правого вингера. Карраскаль играл в центре, хотя это фланговый футболист. Березуцкий пробовал менять ребят местами, но это не сработало. Как и замены. Вот мы и увидели, что защитники не могу начать атаку, в средней линии движения нет, вперед почти не играли. Поэтому и впереди ничего не создавалось. Заболотный не мог себя проявить, потому что не было навесов, прострелов. Кроме того, мы уже забыли, когда ЦСКА забивал со стандартов.

- На финише у ЦСКА «Сочи», «Краснодар» и «Ростов». На что можно рассчитывать?

- С «Сочи» будет принципиальная игра. Необходимо побеждать. На выезд «Краснодар» не подарок. Ушли иностранцы, но осталась боевитая молодежь. Просто так там очки не наберешь. А «Ростов» при Карпине вообще не предсказуем. Он постоянно отбирает очки у лидеров. Поэтому концовка для ЦСКА не проходная. А ведь в последних матчах армейцы проигрывали аутсайдерам. Надо собираться и проявлять себя. Тяжело, но можно же собраться на тайм, на шестьдесят минут. Тем более, скамейка есть. Отработайте это время, а потом люди выйдут и доиграют.

Реклама

- Следующий матч у ЦСКА с «Сочи», который обошел армейцев после этого тура. В нем решится судьба медалей?

- Конечно. Если ЦСКА хочет включиться в тройку, то надо побеждать. Как и в оставшихся двух матчах. А игры нет. Не понимаю, за счет чего выигрывать эти матчи. Мы видим какие-то эксперименты.

- У вас есть опасения, что ЦСКА не возьмет медали?

- С такой игрой сложено будет их завоевать. У «Сочи», например, стабильный состав, нет крайностей. Они стабильно играют. Нобоа в середине создает, Кассьерра замыкает. Остальные рабочие лошадки. Ровный состав, который знает принципы работы Федотова, который от них требует. У команды нет таких шараханий, как у других клубов. Это говорит о том, что если есть стабильность, то будет и результат. Тем более в нашем чемпионате, в котором нет большой интриги.

Елена Григорьевская