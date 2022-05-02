Сёмин рассказал, что может прервать гегемонию «Зенита»

Петербургский «Зенит» в четвертый раз кряду стал чемпионом российской Премьер-лиги. По поводу гегемонии подопечных Сергея Семака высказался экс-тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Сёмин. Он рассказал, каким образом можно прервать затянувшуюся чемпионскую серию «сине-бело-голубых».

«Что может прервать гегемонию «Зенита»? Мне надо возвращаться. Других вариантов нет», - передает слова специалиста «Спорт день за днём».

Напомним, что Юрий Сёмин был последним тренером, который выигрывал чемпионский титул до Семака.