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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин рассказал, что может прервать гегемонию «Зенита»

02 Мая 2022 • 14:33 Комментировать

Петербургский «Зенит» в четвертый раз кряду стал чемпионом российской Премьер-лиги. По поводу гегемонии подопечных Сергея Семака высказался экс-тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Сёмин. Он рассказал, каким образом можно прервать затянувшуюся чемпионскую серию «сине-бело-голубых».

«Что может прервать гегемонию «Зенита»? Мне надо возвращаться. Других вариантов нет», - передает слова специалиста «Спорт день за днём».

Напомним, что Юрий Сёмин был последним тренером, который выигрывал чемпионский титул до Семака.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Сёмин
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