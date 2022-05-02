Арбитр Карасёв: «Судьи ошибались всегда, но сейчас ситуация медийно обсуждается больше»

Известный российский арбитр Сергей Карасёв прокомментировал судейские ошибки в нынешнем сезоне РПЛ.

Карасёв отметил, что с развитием социальных сетей ошибки судей стали более заметны и обсуждаемы, чем раньше.

«О судействе с каждым годом говорят всё больше и больше. У клубов проблемы: иногда свои «заслуги» на нас перекладывают. Что-то случилось — все подхватили. С развитием соцсетей появилось много каких-то экспертов. Ошибки случаются, но ситуация больше взрывается медийно», — цитирует Карасёва «РБ Спорт».

Также арбитр призвал не сравнивать то, как судьи работают с системой ВАР в еврокубках и в нашей стране. Карасёв отметил, что это отдельная профессия, которой надо долго обучаться. В Европе матчи обслуживают более опытные и высококлассные арбитры, поэтому и решения принимаются гораздо быстрее.