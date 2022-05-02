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Тарханов: У легионеров ЦСКА больше нет той лёгкой и яркой игры

02 Мая 2022 • 13:32 Комментировать
Ахмат
2:0
ЦСКА Москва
окончен

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился с журналистами своим мнением по поводу последних неудачных матчей московского ЦСКА.

Тарханов сказал «РБ-Спорту», что у «армейского» клуба сейчас явный спад, что признает даже главный тренер команды Алексей Березуцкий. Опытный специалист отметил, что у легионеров ЦСКА больше нет той лёгкой и яркой игры, а оборона московского клуба совершает слишком много ошибок в простых ситуациях.

Напомним, что «армейцы» под шефством Алексея Березуцкого уступили «Ахмату» со счётом 0:2. Пока футболисты ЦСКА идут лишь на четвёртом месте в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Тарханов
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