Тарханов: У легионеров ЦСКА больше нет той лёгкой и яркой игры

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился с журналистами своим мнением по поводу последних неудачных матчей московского ЦСКА.

Тарханов сказал «РБ-Спорту», что у «армейского» клуба сейчас явный спад, что признает даже главный тренер команды Алексей Березуцкий. Опытный специалист отметил, что у легионеров ЦСКА больше нет той лёгкой и яркой игры, а оборона московского клуба совершает слишком много ошибок в простых ситуациях.

Напомним, что «армейцы» под шефством Алексея Березуцкого уступили «Ахмату» со счётом 0:2. Пока футболисты ЦСКА идут лишь на четвёртом месте в таблице.