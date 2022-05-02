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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко порекомендовал Зереме нанять специалиста, который объяснял бы ей судейские решения

02 Мая 2022 • 13:13 Комментировать
Арсенал Тула
...
Нижний Новгород
Через 5 ч. 10 мин.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова Заремы Салиховой, предложившей судьям публично объяснять свои решения после каждого тура.

Червиченко не поддержал инициативу супруги нынешнего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвав такое предложение перебором и полным бредом. Бизнесмен считает, что в таком случае арбитры будут всё своё время посвящать ответам на вопросы неосведомлённых в судействе дам.   

«Одному не понравилось это, а второму — совершенно другое. Кому объяснять? На каком основании? Пусть возьмёт себе какого-нибудь специалиста-консультанта из числа бывших арбитров. Они ей всё объяснят», — приводит слова Червиченко Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Червиченко Зарема Салихова
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02.05  19:00 Арсенал Тула ... Нижний Новгород 2.31 3.25 3.35
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