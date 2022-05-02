Аршавин: В гегемонии «Зенита» нет ничего страшного

Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу гегемонии питерского «Зенита» в РПЛ.

Аршавин сказал «Матч ТВ», что он рад тому, что в РПЛ есть гегемония. Экс-игрок отметил, что во многих других ведущих чемпионатах Европы есть команды, которые часто выигрывают титулы, ведь в Германии это «Бавария», а в Италии раньше был туринский «Ювентус», так что ничего страшного в гегемонии «Зенита» точно нет.

Напомним, что команда из Санкт-Петербурга досрочно обеспечила себе титул в этом сезоне. «Зенит» в четвёртый раз кряду завоевал чемпионство в РПЛ.