Ловрен оценил игру «Зенита» после досрочного чемпионства

Легионер петербургского «Зенита» Деян Ловрен высказался о досрочном чемпионстве своей команды в российской Премьер-лиге. За три тура до завершения чемпионата «сине-бело-голубые» завоевали золотые медали.

В социальной сети хорват написал, что «Зенит» показывал высокий класс на протяжении всего розыгрыша турнира, несмотря на обилие проблем. Ловрен подчеркнул, что хочет как можно скорее вернуться на поле, чтобы помогать партнерам. В конце сообщения он поблагодарил болельщиков за поддержку.

Напомним, что «Зенит» выиграл чемпионат России в четвертый раз кряду.