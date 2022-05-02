Белоус высказался о будущем Семака в «Зените»

Футбольный функционер Юрий Белоус, ранее поработавший в «Ростове» и «Москве», высказался по поводу успехов Сергея Семака на посту главного тренера петербургского «Зенита».

В беседе с корреспондентом «Спорт уик-энд» Белоус заявил, что при Семаке «сине-бело-голубые» на голову сильнее своих конкурентов в Премьер-лиге. По его мнению, руководство должно автоматически продлить соглашение с нынешним главным тренером.

Напомним, что под руководством Семака «Зенит» четыре раза подряд стал чемпионом России.