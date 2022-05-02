Канчельскис: «Спартаку» будет тяжело прервать гегемонию «Зенита»

Известный российский экс-игрок Андрей Канчельскис оценил шансы московского «Спартака» прервать гегемонию питерского «Зенита» в РПЛ.

Канчельскис сказал «Спорт-Экспрессу», что спартаковцам будет крайне тяжело прервать гегемонию «Зенита», хотя перед каждым сезоном «красно-белые» ставят перед собой задачу выиграть чемпионат. Экс-игрок отметил, что ему хочется верить в то, что в следующем сезоне «Спартак» действительно сможет навязать достойную борьбу «Зениту».

Напомним, что команда из Санкт-Петербурга в этом сезоне уже обеспечила себе досрочный чемпионский титул. «Спартак» же идёт лишь на десятой позиции в таблице.