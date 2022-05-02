Ваноли рассказал, останется ли в «Спартаке» на следующий сезон

В рамках 27-го тура российской Премьер-лиги столичный «Спартак» встречался с самарскими «Крыльями Советов» и отпраздновал победу со счетом 2:1. Дублем отметился нападающий Александр Соболев.

После завершения встречи главный тренер «красно-белых» Паоло Ваноли ответил на вопрос журналиста «РБ Спорт» о своем будущем в «народной команде».

«Останусь ли на следующий сезон? Надеюсь», - ответил итальянец.

Паоло занял пост наставника «Спартака» в декабре минувшего года, сменив Руя Виторию. Его контракт рассчитан до середины 2023 года.