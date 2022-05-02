Гаврилов: Нельзя хоронить «Спартак» в следующем сезоне

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с журналистами высказался по поводу перспектив московской команды в следующем сезоне.

Гаврилов сказал «Спорт-Экспрессу», что не считает «Зенит» гегемоном в чемпионате, так что в следующем сезоне всё вполне может измениться. Экс-игрок «Спартака» отметил, что нельзя хоронить «красно-белых» в следующем сезоне, хотя есть большая вероятность того, что «Зенит» снова выиграет титул.

Напомним, что до этого полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью заявил, что московский клуб в следующем сезоне способен прервать гегемонию «Зенита».