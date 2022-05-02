Салихова обвинила арбитра Мешкова в непоследовательных решениях

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала решение арбитра Виталия Мешкова не назначать пенальти в матче 27-го тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА (2:0) за эпизод с участием защитника «армейцев» Яко Бийола.

Салихова сравнила контакт Бийола с фолом защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие на нападающем «Ростова» Дмитрии Полозе в матче 26-го тура, после которого Мешков назначил 11-метровый удар в ворота «красно-белых».

«Игрок «Ахмата» попытался скосплеить Полоза, который картинно упал после контакта с Кофрие в нашей игре с «Ростовом», но в ворота ЦСКА пенальти не поставили. Хотя эпизоды идентичны, и судья тот же самый. То ли у арбитров генетическая память с двухтысячных годов, когда ЦСКА судили по-особенному, то ли особенный сам Мешков», — приводит слова Салиховой Sport24.

Кроме того, Салихова предъявила претензии ЭСК, заявив, что судейская комиссия без обращений кубов ничего не разбирает. И предложила судьям объясняться перед болельщиками публично после каждого тура.