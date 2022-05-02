Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова обвинила арбитра Мешкова в непоследовательных решениях

02 Мая 2022 • 11:36 Комментировать
Ахмат
2:0
ЦСКА Москва
окончен

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала решение арбитра Виталия Мешкова не назначать пенальти в матче 27-го тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА (2:0) за эпизод с участием защитника «армейцев» Яко Бийола.

Салихова сравнила контакт Бийола с фолом защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие на нападающем «Ростова» Дмитрии Полозе в матче 26-го тура, после которого Мешков назначил 11-метровый удар в ворота «красно-белых».

«Игрок «Ахмата» попытался скосплеить Полоза, который картинно упал после контакта с Кофрие в нашей игре с «Ростовом», но в ворота ЦСКА пенальти не поставили. Хотя эпизоды идентичны, и судья тот же самый. То ли у арбитров генетическая память с двухтысячных годов, когда ЦСКА судили по-особенному, то ли особенный сам Мешков», — приводит слова Салиховой Sport24.

Кроме того, Салихова предъявила претензии ЭСК, заявив, что судейская комиссия без обращений кубов ничего не разбирает. И предложила судьям объясняться перед болельщиками публично после каждого тура.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Виталий Мешков Ахмат Зарема Салихова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.05  19:00 Арсенал Тула ... Нижний Новгород 2.31 3.25 3.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
11:43 · Россия. Премьер-лига
Промес: Ваноли в матче с «Крыльями Советов» сделал правильные тактические ходы
11:36 · Россия. Премьер-лига
Салихова обвинила арбитра Мешкова в непоследовательных решениях
11:35 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Химок» рассказал, за счёт чего Юран поднял команду
11:30 · Россия. Премьер-лига
Ретро-форма «Спартака» застряла в другой стране
11:20 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА не верит, что «армейцы» займут второе место в РПЛ
11:08 · Россия. Премьер-лига
Широков: Пока трудно сказать, с чем связан спад в игре ЦСКА
11:05 · Россия. Премьер-лига
Лантратов заявил о желании поиграть в топ-клубе
10:55 · Россия. Премьер-лига
Айртон провёл первый матч за «Фламенго»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Газизов о травме Беленова: Нога пока опухшая
10:44 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Ахмат» одержал абсолютно заслуженную победу над ЦСКА
10:42 · Россия. Премьер-лига
Мирзов рассказал о планах «Химок» на оставшиеся игры сезона
10:37 · Россия. Премьер-лига
Лантратов пожелал Беленову скорейшего возвращения на поле
10:32 · Россия. Премьер-лига
Мирзов: Особый настрой на «Спартак»? Как обычно будем играть на победу
10:27 · Россия. Премьер-лига
Лантратов: Обидно пропускать на последней минуте с пенальти
10:22 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр Николаев: Набиуллин — не грубый футболист
Все новости
Рекомендуем