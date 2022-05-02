Голкипер «Химок» рассказал, за счёт чего Юран поднял команду

Вратарь «Химок» Илья Лантратов рассказал журналистам, за счёт чего тренер Сергей Юран поднял подмосковную команду со дна турнирной таблицы.

Лантратов сказал «Спорт-Экспрессу», что многие футболисты «Химок» считают, что с приходом Юрана в команде произошёл эмоциональный всплеск. Вратарь отметил, что, хоть это и банально, но именно это и стало главной причиной подъёма команды со дна таблицы. Лантратов добавил, что Юран очень требователен к игрокам на футбольном поле, но он также умеет раскрепостить команду в быту.

Напомним, что подмосковный клуб под шефством Сергея Юрана на данный момент занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.