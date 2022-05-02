Ретро-форма «Спартака» застряла в другой стране

Московский «Спартак» пока не может получить свою ретро-форму из-за серьёзных проблем с логистикой.

Глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов рассказал «Спорт-Экспрессу», что спартаковцы должны были сыграть в ретро-форме уже в матче с «Крыльями Советов», но пока экипировка застряла в другой стране. Зеленов отметил, что, если всё пройдёт удачно, то «Спартак» ещё успеет сыграть в ретро-форме в этом сезоне.

Напомним, что «Спартак» переиграл самарские «Крылья Советов» со счётом 2:1. На данный момент столичный клуб занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.