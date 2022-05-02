Экс-игрок ЦСКА не верит, что «армейцы» займут второе место в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин рассказал журналистам, чего ожидает от «армейского» клуба в концовке этого сезона.

Гришин сказал «Чемпионату», что у него нет объяснения тому, что сейчас происходит с московской командой, так что по этому вопросу лучше обращаться к тренерскому штабу. Экс-игрок отметил, что «армейцы» в теории ещё могут зацепиться за второе место, но, судя по последним играм, верится в это с большим трудом.

Напомним, что футболисты ЦСКА уступили грозненскому «Ахмату» со счётом 0:2 и сейчас занимают лишь четвёртую строчку в турнирной таблице.