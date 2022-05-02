Широков: Пока трудно сказать, с чем связан спад в игре ЦСКА

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков поделился с журналистами своим мнением по поводу неудачной игры московского ЦСКА в последних матчах.

Широков сказал «Чемпионату», что пока трудно определить, с чем связан спад в игре московской команды. Экс-игрок отметил, что не стоит говорить о том, что братья Березуцкие не справляются со своими тренерскими обязанностями, так как нужно будет посмотреть, на каком месте ЦСКА окажется по итогам сезона.

Напомним, что в последнем матче РПЛ «армейцы» на выезде уступили «Ахмату» со счётом 0:2. На данный момент московская команда занимает лишь четвёртую строчку в таблице.