Айртон провёл первый матч за «Фламенго»

Защитник «Спартака» Айртон, выступающий за «Фламенго» на правах аренды, вчера, 1 мая, дебютировал в составе бразильской команды.

Первый матч 24-летнего футболиста за новый клуб пришёлся на игру 3-го раунда Кубка Бразилии против «Алтоса». «Фламенго» одержал минимальную победу (2:1), а сам Айртон результативными действиями отметиться не сумел.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «красно-белых» 30 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Бразильский клуб сможет выкупить Айртона, если тот примет участие не менее чем в 65 процентах матчей своей команды до конца нынешнего года.