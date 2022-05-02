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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев: «Ахмат» одержал абсолютно заслуженную победу над ЦСКА

02 Мая 2022 • 10:44 Комментировать
Ахмат
2:0
ЦСКА Москва
окончен

Экс-наставник ЦСКА и «Алании» Валерий Газзаев высказался по поводу поражения «армейского» клуба в поединке РПЛ с «Ахматом».

Газзаев сказал «Чемпионату», что команда из Грозного одержала заслуженную победу, так как подопечные Талалаева на протяжении всего матча действовали качественно и очень агрессивно. Опытный специалист отметил, что вот игра «армейцев» оставляла желать лучшего. Экс-тренер ЦСКА считает, что следующий матч с «Сочи» будет для столичной команды решающим в плане борьбы за призовые места.

Напомним, что подопечные Алексея Березуцкого уступили «Ахмату» со счётом 0:2. На данный момент «армейцы» идут на четвёртой строчке в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев Ахмат
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