Газзаев: «Ахмат» одержал абсолютно заслуженную победу над ЦСКА

Экс-наставник ЦСКА и «Алании» Валерий Газзаев высказался по поводу поражения «армейского» клуба в поединке РПЛ с «Ахматом».

Газзаев сказал «Чемпионату», что команда из Грозного одержала заслуженную победу, так как подопечные Талалаева на протяжении всего матча действовали качественно и очень агрессивно. Опытный специалист отметил, что вот игра «армейцев» оставляла желать лучшего. Экс-тренер ЦСКА считает, что следующий матч с «Сочи» будет для столичной команды решающим в плане борьбы за призовые места.

Напомним, что подопечные Алексея Березуцкого уступили «Ахмату» со счётом 0:2. На данный момент «армейцы» идут на четвёртой строчке в таблице.