Пиняев назвал топ-клуб, где мечтает поиграть

Молодой российский полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал журналистам о том, в каком европейском топ-клубе он мечтает поиграть.

Пиняев сказал в эфире «Матч ТВ», что ему очень хотелось бы показать себя в Европе. Молодой футболист отметил, что командой его мечты является «Барселона», но сразу переходить туда глупо, ведь для начала нужно проявить себя в какой-нибудь средней команде. Полузащитник добавил, что никто в топ-клубе сразу не будет доверять молодому игроку.

Напомним, что в этом сезоне 17-летний Сергей Пиняев провёл в российском чемпионате 26 матчей, в которых забил один мяч и сделал два ассиста.