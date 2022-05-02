Игрок «Спартака» рассказал, чего «красно-белым» не хватает для борьбы за медали

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал журналистам о том, чего не хватает московской команде для того, чтобы бороться за медали в РПЛ.

Литвинов сказал «Спорт-Экспрессу», что спартаковцам не хватает настроя победителя, а еще у команды часто случается потеря концентрации, за что «красно-белых» часто наказывают соперники. Полузащитник отметил, что Паоло Ваноли пытается привить всё это игрокам, но на это необходимо время.

Напомним, что пока спартаковцы под шефством итальянского специалиста занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице.