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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Спартака» рассказал, чего «красно-белым» не хватает для борьбы за медали

02 Мая 2022 • 10:10 Комментировать

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал журналистам о том, чего не хватает московской команде для того, чтобы бороться за медали в РПЛ.

Литвинов сказал «Спорт-Экспрессу», что спартаковцам не хватает настроя победителя, а еще у команды часто случается потеря концентрации, за что «красно-белых» часто наказывают соперники. Полузащитник отметил, что Паоло Ваноли пытается привить всё это игрокам, но на это необходимо время.

Напомним, что пока спартаковцы под шефством итальянского специалиста занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов
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