Литвинов: «Спартак» уже в следующем сезоне может прекратить гегемонию «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал журналистам о том, что думает по поводу гегемонии питерского «Зенита» в РПЛ.

Литвинов сказал «Спорт-Экспрессу», что, возможно, дело в сильных легионерах, ведь в «Зените» сейчас играют футболисты, которые до этого выступали в «Барселоне» и в других сильных клубах. Полузащитник отметил, что спартаковцы постараются уже в следующем сезоне прервать гегемонию команды из Санкт-Петербурга.

Напомним, что на данный момент «красно-белые» под шефством Паоло Ваноли занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.