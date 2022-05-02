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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов: «Спартак» должен исправить турнирное положение

02 Мая 2022 • 09:24 Комментировать

Российский полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался по поводу задач московской команды на концовку сезона.

Литвинов сказал «Спорт-Экспрессу», что победа в Кубке России вряд ли спасёт сезон, но будет приятно выиграть трофей. Полузащитник отметил, что футболистам «Спартака» нужно в оставшихся матчах обязательно побеждать для того, чтобы исправить турнирное положение, хотя осадок от неудачного сезона всё равно останется.

Напомним, что на данный момент спартаковцы под руководством Паоло Ваноли занимают лишь десятую строчку в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов
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