Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван лучший игрок «Спартака» в апреле

02 Мая 2022 • 08:52 Комментировать

На официальном сайте московского «Спартака» подведены итоги голосования за лучшего футболиста команды в апреле.

Как отрапортовала клубная пресс-служба «красно-белых», победителем в номинации был признан полузащитник Зелимхан Бакаев. За него отдали свои голоса 58 процентов респондентов. Вторым в опросе стал нападающий Шамар Николсон, набравший 17%, а тройку лидеров замкнул хавбек Михаил Игнатов – 15%.

В минувшем месяце на счету Бакаева один гол и один результативный пас в четырех встречах за «народную команду».

Контракт игрока со «Спартаком» истекает грядущим летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зелимхан Бакаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.05  19:00 Арсенал Тула ... Нижний Новгород 2.31 3.25 3.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
09:24 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Спартак» должен исправить турнирное положение
09:20 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили сравнил «Спартак» с топ-клубами Серии А
09:14 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Урал» является фаворитом матча со «Спартаком»
09:00 · Россия. Премьер-лига
Ловрен принял решение по своему будущему в «Зените»
09:00 · Россия. Премьер-лига
Промес: «Спартаку» нужно пропустить, чтобы проснуться
08:52 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший игрок «Спартака» в апреле
08:46 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: Сейчас от Сергеева больше пользы, чем от Дзюбы
08:27 · Россия. Премьер-лига
Сёмин рассказал, за счёт чего «Зенит» снова стал чемпионом
01 Мая
23:13 · Россия. Премьер-лига
Набиуллин извинился перед Беленовым после нанесения травмы
22:40 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА показали последствия столкновения Акинфеева с Конате 2 фото
22:24 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» заявили, что не будут подавать жалобу на судейство в матче против «Уфы»
22:17 · Россия. Премьер-лига
Масалитин раскритиковал Заболотного после матча с «Ахматом»
21:59 · Россия. Премьер-лига
Как ЦСКА проиграл «Ахмату» - видео видео
21:42 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА сожалеет, что команда может лишиться 2-го места в РПЛ
21:23 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Результат закономерен, поздравляю «Ахмат» с победой, всё логично»
Все новости
Рекомендуем