Назван лучший игрок «Спартака» в апреле

На официальном сайте московского «Спартака» подведены итоги голосования за лучшего футболиста команды в апреле.

Как отрапортовала клубная пресс-служба «красно-белых», победителем в номинации был признан полузащитник Зелимхан Бакаев. За него отдали свои голоса 58 процентов респондентов. Вторым в опросе стал нападающий Шамар Николсон, набравший 17%, а тройку лидеров замкнул хавбек Михаил Игнатов – 15%.

В минувшем месяце на счету Бакаева один гол и один результативный пас в четырех встречах за «народную команду».

Контракт игрока со «Спартаком» истекает грядущим летом.