Сёмин рассказал, за счёт чего «Зенит» снова стал чемпионом

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал журналистам о том, за счёт чего питерский «Зенит» в очередной раз выиграл чемпионский титул.

Сёмин сказал «Спорт-Экспрессу», что питерская команда стала чемпионом за счёт своей классной игры и профессионального подхода к делу. Опытный специалист отметил, что в пользу «Зенита» также меньше ошибались судьи, хотя это вытекает из качественной игры.

Напомним, что подопечные Сергея Семака за три тура до окончания чемпионата обеспечили себе золотые медали РПЛ. Стоит отметить, что клуб из Санкт-Петербурга в четвертый раз кряду выиграл чемпионский титул.