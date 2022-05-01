В матче 27-го тура Российской премьер-лиги «Ахмат» одержал победу над ЦСКА (2:0) впервые с 2017 года.

В конце матча произошёл неприятный инцидент. Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев пошёл на перехват и в него влетел форвард «Ахмата» Мохамед Конате. Лидер «красно-синих» долгое время лежал на газоне и не мог подняться, но с помощью врачей он смог продолжить игру.

После матча пресс-служба ЦСКА показала жуткие кадры последствия этого столкновения.

ЦСКА после 27 матчей набрал 47 очков и остался на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре «армейцы» на своём поле примут «Сочи». Встреча пройдет на «ВЭБ Арене», 7 мая.