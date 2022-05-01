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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин раскритиковал Заболотного после матча с «Ахматом»

01 Мая 2022 • 22:17 Комментировать
Ахмат
2:0
ЦСКА Москва
окончен

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин подверг критике нападающего «армейцев» Антона Заболотного после матча 27-го тура против «Ахмата» (0:2).

«Даже выделить некого. Провели матч без огня, инертно. Армейцы попали в функциональную яму. Не знаю, как Заболотный хочет бороться за вторую строчку в чемпионате», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

Команда Алексея Березуцкого после 27 туров набрала 47 очков и осталась на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «армейцы» сыграют на «ВЭБ Арене» против «Сочи».

Заболотный сыграл 21 матч в РПЛ за ЦСКА, в которых забил 5 голов и отдал голевую передачу.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Антон Заболотный РПЛ
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