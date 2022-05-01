Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал гостевое поражение «армейцев» от грозненского «Ахмата» со счётом 0:2.

- На мой взгляд, «Ахмат» выиграл совершенно по делу. Первый тайм он провёл более цельно, чем «армейцы», и острее действовал в атаке. Во втором тайме грозненцы усилили давление, создали достаточное количество моментов и забили в концовки второй мяч. Оба гола, я считаю, были трудовыми и вытекали из логики игры. «Армейцы» не смогли противопоставить сопернику что-то серьёзное. ЦСКА потерял очень важные очки в борьбе за третье место.

- Актуальна ли такая борьба, если нет допуска в еврокубки?

- Занять второе или третье место – это всё равно достижение. Медали – значимый результат в карьере каждого футболиста. Другое дело, что «армейцы» всегда нацелены на первое место. Но в данной ситуации, когда сезон складывается таким образом, третье место тоже достаточно неплохо. Можно ещё добавить, что ЦСКА не хватало в Грозном дисквалифицированного Марио Фернандеса. «Ахмат» действовал надёжно в обороне и напористо, агрессивно в атаке, владел инициативой и не позволял сопернику проявлять свои лучшие качества. В начале второго тайма «армейцы» завелись, попытались создать давление, подали опасный угловой, ещё что-то, но далее «Ахмат» перехватил инициативу и довёл дело по победы.

- Почему легионеры перестали приносить ЦСКА успех?

- В этом матче я бы не выделял отдельно легионеров или россиян. Как я уже сказал, в целом «Ахмат» смотрелся посильнее, чем «армейцы». Мне кажется, ЦСКА не хватало движения, которое было у команды в предыдущих матчах. «Ахмат» выиграл больше единоборств, да и вообще превзошёл ЦСКА во многих компонентах. Те же Языджи и Эджуке были нейтрализованы, что позволило грозненцам сохранить свои ворота в неприкосновенности.