Ветеран ЦСКА сожалеет, что команда может лишиться 2-го места в РПЛ

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв признался, что огорчён результатами команды.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Пономарёв признался, что огорчён тем, что ЦСКА может остаться без второго места по итогам сезона. Бывший футболист заявил, что впереди у «армейцев» будут серьёзные соперники и команда вовсе может лишиться медалей.

После поражения от «Ахмата» ЦСКА остался на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков. В 28-м туре «красно-синие» сыграют на «ВЭБ Арене» против «Сочи». Матч пройдет 7 мая.