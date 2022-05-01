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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Акинфеев получил травму колена в матче с «Ахматом»

01 Мая 2022 • 21:21 Комментировать
Ахмат
2:0
ЦСКА Москва
окончен

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги «Ахмат» на своём поле победил ЦСКА со счётом 2:0 и прервал серию без побед, которая составляла семь встреч.

В конце матча капитан «армейцев» Игорь Акинфеев получил травму колена. Он выбежал на перехват мяча и столкнулся с форвардом «Ахмата». Капитан долго лежал на газоне и не мог подняться.

После некоторого времени голкипер все-таки восстановился, но стоял во вратарской     согнувшись и почти не перемещался.

Этим моментом воспользовался нападающий Бернарду Бериша, который установил окончательный счёт в матче.

ЦСКА после 27 тура опустился на четвёртое место, «армейцы» имеют в активе 47 очков и отстают от «Сочи», который их сместил на 2 очка.

«Ахмат» прервал серию из трёх поражений подряд, и набрав 35 очков поднялся на 8-е место в РПЛ. Отметим, «Ахмат» не мог победить ЦСКА с 2017 года.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев РПЛ Ахмат
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окончен Спартак Москва 2:1 Крылья Советов 1.90 3.55 4.10
окончен Химки 1:1 Уфа
окончен Ахмат 2:0 ЦСКА Москва 3.05 3.50 2.30
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