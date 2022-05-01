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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА по всем статьям проиграл в Грозном и вывалился из первой тройки

01 Мая 2022 • 21:00 Комментировать
Ахмат
2:0
ЦСКА Москва
окончен

В матче 27-го тура чемпионата России «Ахмат» принимал ЦСКА.

Протокол игры  
Ахмат 2:0ЦСКА Москва
(1:0) Уткин Даниил46'   
(2:0) Бериша Бернард    
Шелия ГиоргиУциев РизванСемёнов Андрей   64'Быстров МаратБогосавац МирославШвец АнтонТрошечкин АлександрТимофеев АртёмУткин ДаниилСадулаев Лечи   45'  46' (Бериша Бернард (  46') Себаи Сенин  46' (Конате Мохамед II (  46')
Запасные: Гудиев ВиталийКадыров ХалидКарапузов ВладиславУмаев ИдрисИбишев Турпал-АлиМелихов АлександрКоновалов ИгорьАльсултанов ИсламТодорович Дарко
Акинфеев ИгорьМухин Максим  60' (Фукс Бруно (  60') Бийол ЯкаДивеев ИгорьЩенников Георгий  69' (Медина Хесус (  69') Гбамен Жан-ФилиппОбляков ИванЯзыджи Юсуф   38'  60' (Ушаков Егор (  60') Карраскаль Хорхе  81' (Яковлев Владислав (  81') Эджуке Чидера  69' (Зайнутдинов Бактиёр (  69') Заболотный Антон
Запасные: Боков ДанилаАхметов ИльзатМагнуссон ХёрдурТороп Владислав
01 мая. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

 

Сложнейший выезд в Грозный ЦСКА получил в 27-м туре чемпионата России, но сейчас, пожалуй, было лучшее время для этого визита. «Ахмат» Андрея Талалаева весной чувствует себя ужасно. За семь матчей – пять поражений и две нулевые ничьи. Совсем недавно грозненцы боролись за гипотетические еврокубки, а теперь рухнули в середину таблицы и просто доигрывают сезон. ЦСКА же борется за вторую строчку, оживилась интрига после двух кряду поражений московского «Динамо».

Алексей Березуцкий был рад и полному выздоровлению Заболотного – Антон появился в стартовом составе, разбавив легионерский отряд атаки: Эджуке, Языджи, Карраскаль снабжали мячом большого центрфорварда «армейцев». Но снабжали не очень удачно, потому что пара первых подходов ЦСКА завершилась провалом, а грозненцы едва не открыли счёт в первой же толковой атаке.

Наброс от левого угла поля нашёл Швеца, Антон в касание пробил, угодив в штангу. Опаснейший момент не успокоил «Ахмат». Вскоре Тимофеев организовал себе рейд в чужую штрафную площадь, где и упал – рефери промолчал. Контакт с Бийолом просмотрели на повторе и подтвердили решение главного арбитра. Время шло, но «Ахмат» так и смотрелся опаснее. ЦСКА пытался завладеть мячом, территорией, включал прессинг, но в атаках совсем не было мысли.

Почувствовал слабость гостей и Талалаев. В перерыве тренер «Ахмата» сделал двойную замену, выпустив Конате и Беришу вместо Садулаева и Себаи. Неизвестно это ли сказалось, но очень быстро счёт был открыт. Мухин и Обляков на своей половине поля не поделили мяч, который отскочил на Уткина. Даниил подработал себе под левую ногу и пробил по воротам метров с 27. Акинфеев вопреки ожиданиям не справился с выстрелом Даниила – 1:0.

Показалось, что вот сейчас-то «армейцы» должны проснуться, даже провели они пару быстрых атак, заработали пару стандартов, но забил второй мяч в итоге «Ахмат». В середине второго тайма Конате совершил невероятный рывок со своей половины поля, дотащил мяч до штрафной, отдал на Беришу и сам же замкнул прострел Бернарда. Эффектный гол получился, больше минуты на табло горели цифры 2:0, но гол Конате был отменён в итоге. Тимофеев маячил перед Акинфеевым чуть ли не на линии ворот, закрывая обзор и явно мешая голкиперу.

Отменённый гол не помог ЦСКА вернуться в игру, в этот вечер у «армейцев» ничего не получалось. «Ахмат» создал ещё пару моментов, Бериша обязан был забивать из выгодной позиции, но пустил мяч выше перекладины. Грозненцы в итоге победили, что было абсолютно заслуженно, а на излёте матча с трудом избежал серьёзной травмы Игорь Акинфеев и грозненцы забили-таки законный второй мяч. На седьмой компенсированной минуте Бернард Бериша подкараулил ошибку соперников и реализовал выход один на один - 2:0. ЦСКА проигрывает и выпадает из первой тройки, теперь главным преследователем «Динамо» является «Сочи».

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окончен Спартак Москва 2:1 Крылья Советов 1.90 3.55 4.10
окончен Химки 1:1 Уфа
окончен Ахмат 2:0 ЦСКА Москва 3.05 3.50 2.30
02.05  19:00 Арсенал Тула ... Нижний Новгород 2.31 3.25 3.35
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