«Ахмат» забил первый гол ЦСКА с 2017 года

В матче 27-го тура чемпионата России «Ахмат» на своём поле принимает ЦСКА.

В начале второго тайма Даниил Уткин воспользовался нерасторопностью защитников ЦСКА и нанёс удар из-за штрафной. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не смог парировать удар.

В текущем сезоне 22-летний Уткин принял участие в 24 матчах, забил 8 голов и отдал две голевые передачи.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 47 очков после 27 туров. «Ахмат» с 32 очками идёт на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Стоит отметить, «Ахмат» не забивал ЦСКА с 2017 года. Тогда в 8-м туре «Ахмат» победил «армейцев» со счётом 1:0.



