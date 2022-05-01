Талалаев: «Надеюсь, что сегодня будет футбол такого же качества, как с «Сочи»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы играем с очень хорошей командой, которая имеет мотивацию, борется за медали, поэтому настраиваем игроков, они сами понимают, встрепенулись. По тому качеству игры, которое показали в матче с «Сочи» даже с потерями, видно, что команда возвращается к своему привычному режиму. Надеюсь, что сегодня будет футбол такого же качества.

- То, что завтра в республике будет отмечаться такой важный праздник, это дополнительная мотивация для футболистов, чтобы порадовать?

- Да, мы специально просили, чтобы перенести игру, хотели вчера сыграть, чтобы сегодня футболисты могли отдохнуть и полноценно быть с семьями, но не получилось. Я думаю, что для своих родных и близких футболисты должны показать все, что они могут.