Агаларов забил 72% всех голов «Уфы» в этом сезоне

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов в текущем сезоне не только практически уже обеспечил себе первое место в гонке бомбардиров текущего сезона Российской премьер-лиги, но и записал на свой счёт 72% всех голов «Уфы».

За 27 матчей «Уфа» забила 25 голов, при этом Агаларов записал на свой счёт 18 мячей, что составляет 72% от общего количества.

До конца сезона «Уфа» сыграет против «Ростова» (д), тульского «Арсенала» (д) и «Рубина» (г).

Ближайший преследователь в гонке бомбардиров чемпионата у Агаларова – Дмитрий Полоз (Ростов) – 13 голов.